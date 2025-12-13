Atatürk fotoğrafına çirkin saldırı!

Yayınlanma:
Ümraniye’de bir kuryenin teslimat sırasında Atatürk portresine yönelik çirkin hareketlerde bulundu. O görüntüler sosyal medyada yurttaşların tepkisine neden oldu.

İstanbul Ümraniye'de yaşandığı öne sürülen bir olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşılan görüntülerde, bir kuryenin teslimat için girdiği binanın asansöründe Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine yönelik saygısız bir davranışta bulunduğu görüldü.

ATATÜRK'E ÇİRKİN SALDIRI!

Görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen kuryenin Atatürk'ün portresine tükürdüğü, teslimatın ardından portreyi yerinden çıkararak cebine koyduğu belirlendi. Binadan çıktıktan sonra ise portreyi çöpe atan kurye motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma sert tepki gösterdi. Olayla ilgili şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

