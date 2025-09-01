Ataşehir'de orman yangını!

Yayınlanma:
Ataşehir Kayışdağı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

İstanbul Ataşehir'de, Kayışdağı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Ormanlık alanındaki yangına müdahale anları kameralara yansıdı. Alevler ilerlerken ekipler ise alevlere müdahale ediyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın bölgesinden gök yüzüne kara dumanlar yükseldi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

