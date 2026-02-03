Asi Nehri’ne düştüğü iddia edildi: Arama çalışması başlatıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir kişinin Asi Nehri'ne düştüğünün bildirilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay, Turunçlu Mahallesi'nde meydana geldi.

NEHRE DÜŞTÜĞÜ İDDİASIYLA İHBAR YAPILDI

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Turunçlu Mahallesi'nden yapılan bir ihbar üzerine, bir kişinin Asi Nehri'ne düştüğü bildirildi. İhbarı değerlendiren yetkililer, hemen bölgeye itfaiye ekipleri sevk etti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, B.K. isimli şahsın arkadaşlarıyla birlikte nehir kenarında bulunduğu, ancak henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü nehre düştükten sonra gözden kaybolduğu tespit edildi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için nehirde ve kıyı bölgesinde kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.