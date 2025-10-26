Arjantin sandık başında

Yaklaşık 36 milyon Arjantinli seçmen, ülke genelindeki 24 eyalette kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak. Bu seçimle birlikte, toplam 257 sandalyeden oluşan Temsilciler Meclisi'nin 127 sandalyesi ve 72 üyeli Senato'nun 24 sandalyesi yeniden belirlenecek.

OY KULLANMA SÜRECİ VE ZORUNLULUK

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 18.00'e kadar devam edecek. Arjantin yasalarına göre, 18 ila 70 yaş arasındaki vatandaşlar için oy kullanmak zorunlu tutuluyor. 16-17 yaş arası gençler ve 70 yaş üzerindeki seçmenler için ise oy kullanmak isteğe bağlı olacak.

İKTİDAR VE MUHALEFET ARASINDA GÜÇ SINAVI

Seçim, Devlet Başkanı Javier Milei'nin liderliğindeki iktidar partisi La Libertad Avanza (Özgürlük Gelişiyor) ile Peronist muhalefetin oluşturduğu ana blok olan Fuerza Patria (Vatan Gücü) arasında kritik bir güç sınavı olarak görülüyor. Seçim sonuçları, Milei hükümetinin önümüzdeki dönemde parlamentoda reformlarını ve politikalarını ne ölçüde hayata geçirebileceğini belirleyecek olması açısından büyük önem taşıyor.