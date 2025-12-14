Aralık ayında vahim tablo: İstanbul barajlarında doluluk kritik seviyede

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranları, yağışların mevsim normallerinin altında kalmasıyla birlikte düşüş eğilimini sürdürüyor.

ORTALAMA DOLULUK YÜZDE 17.98’E GERİLEDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 17.98 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.85 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.09 ile Kazandere Barajı oldu.

İstanbul barajları kritik seviyelerde!

İSKİ'nin verilerine göre 14 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: