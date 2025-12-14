Aralık ayında vahim tablo: İstanbul barajlarında doluluk kritik seviyede

Aralık ayında vahim tablo: İstanbul barajlarında doluluk kritik seviyede
İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranları, yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte son aylarda hızlı bir düşüş eğilimine girdi. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı 14 Aralık itibarıyla yüzde 17.98 oldu. En yüksek doluluk yüzde 53.85 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 2.9 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranları, yağışların mevsim normallerinin altında kalmasıyla birlikte düşüş eğilimini sürdürüyor.

ORTALAMA DOLULUK YÜZDE 17.98’E GERİLEDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 17.98 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 53.85 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.09 ile Kazandere Barajı oldu.

İstanbul barajları kritik seviyelerde!İstanbul barajları kritik seviyelerde!

İSKİ'nin verilerine göre 14 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 12.92

• Büyükçekmece Barajı yüzde 17.67

• Darlık Barajı yüzde 28.55

• Elmalı Barajı yüzde 53.85

• Istrancalar Barajı yüzde 30.22

• Kazandere Barajı yüzde 2.09

• Pabuçdere Barajı yüzde 2.45

• Sazlıdere Barajı yüzde 16.14

• Terkos Barajı yüzde 19.47

• Ömerli Barajı yüzde 15.76

