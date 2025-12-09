İstanbul barajları kritik seviyelerde!

Yayınlanma:
İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı son aylarda azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı 9 Aralık itibarıyla yüzde 17 seviyelerinde.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.

9 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kaydedildi. Barajlarda en yüksek oran yüzde 53,91 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su seviyesi olan baraj ise yüzde 2,4 ile Kazandere Barajı oldu.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: %53,91

Istrancalar Barajı: %31,83

Darlık Barajı: %27,81

Terkos Barajı: %20,47

Büyükçekmece Barajı: %18,77

Sazlıdere Barajı: %17,02

Ömerli Barajı: %13,2

Alibey Barajı: %12,69

Pabuçdere Barajı: %2,5

Kazandere Barajı: %2,4

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

