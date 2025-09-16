Arabasından inerken hayatının şokunu yaşadı

Arabasından inerken hayatının şokunu yaşadı
Yayınlanma:
Edirne'de, eşinin sevgilisi zannettiği Hamiyet Pehlivan Bingül'ü aracının kapısıyla darbeden ve ismi Y.K. olarak belirtilen şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 10 Ocak tarihinde akşam saat 20.00 sularında, Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İkametinin önüne eşi ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte aracını park eden Hamiyet Pehlivan Bingül, araçtan inmeye çalıştığı sırada, ismi Y.K. olarak açıklanan 47 yaşındaki kadının saldırısına uğradı. Şüpheli Y.K., Bingül'ün başını otomobilin kapısına sıkıştırarak yaralanmasına sebep oldu.

Yüzünden yaralanan Hamiyet Pehlivan Bingül, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli Y.K. ise çevredeki bir marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi.

esinin-sevgilisi-sandigi-kadini-darbetti-915980-272148.jpg

Gözaltına alınan şüpheli kadın, polise verdiği ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve yanındaki eşini, kendi eşi ve onun sevgilisi zannettiğini, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli Y.K., polis merkezindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

esinin-sevgilisi-sandigi-kadini-darbetti-915977-272148.jpg

İDDİANAME TAMAMLANDI

Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Müştekinin olay günü eşiyle birlikte ikametinin önüne park ettikleri aracın ön sağ yolcu koltuğundan inmeye çalıştığı sırada, müştekinin eşini kendi eşine benzeten ve eşinin kendisini aldattığını düşünen şüphelinin, aracın kapısını müştekinin yüzüne vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, kapının olay sırasında şüpheliye saldırıda üstünlük sağlayacak şekilde kullanılması itibarıyla silah olarak kabul edildiği, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği müşteki beyanı, şüpheli ifadesi, doktor raporu, tanık beyanı ve kamera görüntüleriyle tüm dosya kapsamından anlaşıldığından..."

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Y.K. hakkında ‘Silahla kasten yaralama’ suçu kapsamında 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Türkiye
Tunca Nehri'nden kamyon kamyon çıkarıldı
Tunca Nehri'nden kamyon kamyon çıkarıldı
Bakan 'uçakta bedava su müjdesini' verdi: Altından AKP'li iş adamı çıktı
Bakan 'uçakta bedava su müjdesini' verdi: Altından AKP'li iş adamı çıktı
KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...
KYK yurtlarının bu hali ne? Bunun hesabını kim verecek? Öğrencilere pis tuvalet ve havasız odaları layık gördüler...