Arabasından inerken hayatının şokunu yaşadı

Olay, 10 Ocak tarihinde akşam saat 20.00 sularında, Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İkametinin önüne eşi ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte aracını park eden Hamiyet Pehlivan Bingül, araçtan inmeye çalıştığı sırada, ismi Y.K. olarak açıklanan 47 yaşındaki kadının saldırısına uğradı. Şüpheli Y.K., Bingül'ün başını otomobilin kapısına sıkıştırarak yaralanmasına sebep oldu.

Yüzünden yaralanan Hamiyet Pehlivan Bingül, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli Y.K. ise çevredeki bir marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli kadın, polise verdiği ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve yanındaki eşini, kendi eşi ve onun sevgilisi zannettiğini, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli Y.K., polis merkezindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Müştekinin olay günü eşiyle birlikte ikametinin önüne park ettikleri aracın ön sağ yolcu koltuğundan inmeye çalıştığı sırada, müştekinin eşini kendi eşine benzeten ve eşinin kendisini aldattığını düşünen şüphelinin, aracın kapısını müştekinin yüzüne vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, kapının olay sırasında şüpheliye saldırıda üstünlük sağlayacak şekilde kullanılması itibarıyla silah olarak kabul edildiği, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği müşteki beyanı, şüpheli ifadesi, doktor raporu, tanık beyanı ve kamera görüntüleriyle tüm dosya kapsamından anlaşıldığından..."

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Y.K. hakkında ‘Silahla kasten yaralama’ suçu kapsamında 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.