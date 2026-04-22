Antalya'da şüpheli ölüm: 30 yaşındaki vatandaş yol kenarında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 30 yaşındaki Gürcan Güncan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Gürcan Güncan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak alanı şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından Güncan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor. (DHA)