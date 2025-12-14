Antalya'da finali Igudesman ve Joo ikilisi yaptı

Yayınlanma:
25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Igudesman & Joo ikilisinin performansıyla sona erdi.

25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin kapanış konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda yapıldı. Festivalin son gününde keman virtüözü ve besteci Aleksey Igudesman ile piyanist ve besteci Hyung-ki Joo’dan oluşan Igudesman & Joo ikilisi, Antalyalılarla bir araya geldi.

BİRLİKTE VERDİKLERİ KONSERLERE SON VERECEKLER

“Best Of-The Final Nightmare Music” isimli gösteride ikili, sahne performansı ve esprili anlatımıyla izleyicilere keyifli bir gece yaşattı. İkilinin 2025 yılı sonunda birlikte verdikleri konserlere son verecek olması nedeniyle Antalya Piyano Festivali izleyicileri, bu performansa tanık olma fırsatı buldu.

Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Igudesman & Joo ikilisine gösterilerinden dolayı teşekkür ederek, konser anısına plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak:ANKA

