Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir hayvan yetiştiricisine ait yeni doğan kuzuyu görenler şaşkına döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Doğançam Mahallesi'nde yeni doğan bir kuzuyu görenler gözlerine inanamadı.

Aile mesleği olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mesut Şen, doğum yapan koyunlarından birinin kuzusunun 5 ayaklı olduğunu fark etti.

"VETERİNERLER DE BU KONUDA NET BİR BİLGİ VEREMEDİLER"

Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını belirten Şen, "Kuzu, diğer kuzulara göre daha büyük ancak ayağa kalkmakta zorlanıyor. Kemik ve eklem yapısı tamamen normal, sadece hareket edemiyor. Veterinerler de bu konuda net bir bilgi veremediler" diye konuştu.

KUZUNUN 5 AYAKLI DOĞMASIYLA İLGİLİ NET BİR BİLGİ YOK

Bu tür doğumların nadir görüldüğüne dikkat çeken veteriner hekim Mehmet Yüksel ise, kuzunun muayenesinde yaşamsal fonksiyonlarını engelleyecek durum gözlenmediğini kaydetti.

Yüksel, "Bu tarz anomalilerin gerçekleşmesine, genetik faktörler, sürü içerisinde akrabalık oranının artması, beslenmedeki vitamin yetersizlikleri, gebeliğin erken dönemindeki enfeksiyonlar, ilaç kalıntıları veya bozuk yemlerdeki toksin kalıntıları rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

