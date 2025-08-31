Anne ve babasını darbedip 1 kişiyi rehin alan zanlı yakalandı

Hatay'da anne ve babasını darbettikten sonra kaçtığı otomobille 5 araca çarpan ve bir kişiyi rehin alan A.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sürücü A.G., gece saatlerinde Antakya-Yayladağı kara yolunda seyir halindeyken darbettiği annesi B.G. ve babası H.G.'yi otomobilinden indirdi. Daha sonra üç araca çarpan sürücü, Defne ilçesindeki uygulama noktasında bekleyen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında Atatürk Bulvarı'ndaki iki araca daha çarpan A.G., duran otomobilinden inip uzaklaşmaya çalışırken yoldan geçen bir aracı durdurup sürücü S.G.'yi rehin aldı. Etrafını saran polis ekiplerince yakalanan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan B.G. ve H.G.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

