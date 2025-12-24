Anne-oğul bir gün arayla aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti! "Onsuz yaşayamam"

Anne-oğul bir gün arayla aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti! "Onsuz yaşayamam"
Yayınlanma:
Antalya'da 5 yaşındaki A.Y.Ö. 8'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. A.Y.Ö.'nün Ukraynalı annesi Yulya Zahadan da olaydan bir gün sonra aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti. Oğlunu kaybeden annenin çevresine "Onsuz yaşayamam" dediği iddia edildi.

Antalya'da 8'nci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun annesi 45 yaşındaki Yulya Zahadan da olaydan bir gün sora aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Acı olay 22 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi 3104 Sokak'ta meydana geldi.

ukraynali-anne-1-gun-once-oglunun-dustu-1078343-320013.jpg

ANNESİNE BAKMAK İSTERKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Anne Yulya Zahadan pazara bakmak için evden çıkınca annesinin arından bakmak isteyen A.Y.Ö., 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğunun kaybetmenin arından büyük acı yaşayan Yulya Zahadan, dün saat 13.00 sıralarında aynı balkondan düştü. Zahadan'ın düştüğünü görenler durumu ihbar etti.

İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

ukraynali-anne-1-gun-once-oglunun-dustu-1078342-320013.jpg

ANNE, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Zahadan da kurtarılamadı. Oğlunun ölümünün ardından yakın çevresine, "Onsuz yaşayamam" dediği iddia edilen Zahadan'ın ölümüyle ilgili polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından anne-oğulun cenazeleri, bugün Kurşunlu Mezarlığına defnedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

