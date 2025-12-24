Anne-oğul bir gün arayla aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti! "Onsuz yaşayamam"

Antalya'da 8'nci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun annesi 45 yaşındaki Yulya Zahadan da olaydan bir gün sora aynı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Acı olay 22 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi 3104 Sokak'ta meydana geldi.

ANNESİNE BAKMAK İSTERKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Anne Yulya Zahadan pazara bakmak için evden çıkınca annesinin arından bakmak isteyen A.Y.Ö., 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğunun kaybetmenin arından büyük acı yaşayan Yulya Zahadan, dün saat 13.00 sıralarında aynı balkondan düştü. Zahadan'ın düştüğünü görenler durumu ihbar etti.

İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

ANNE, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Zahadan da kurtarılamadı. Oğlunun ölümünün ardından yakın çevresine, "Onsuz yaşayamam" dediği iddia edilen Zahadan'ın ölümüyle ilgili polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından anne-oğulun cenazeleri, bugün Kurşunlu Mezarlığına defnedildi.