Antalya'da sokak ortasında tabanca ve tüfekle çatıştılar: 2 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup, bir emlak ofisinde çatıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir gayrimenkul emlak ofisine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıktı.

serik-catisma.jpeg

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Koç ofis içinde, Al da sokakta vuruldu. Silahlı kavga sonucu, ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

antalya-catisma.jpeg

SALDIRGANLAR HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, Koç ve Al'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

antalya-silahli-kavga.jpg

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ise ardından ambulanlsla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

antalya-001.jpg

ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

antalya-serik-catisma-001.jpeg

Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

