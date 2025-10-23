Ankara'nın göbeğinde deli dana vakası! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ankara'nın göbeğinde deli dana vakası! Yoğun bakıma kaldırıldı
Yayınlanma:
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde aşçı bir kadına "Deli dana" ön tanısı konuldu. Yoğun bakımda tedavi gören hastanın belirtileri baş dönmesi ve bilinç bulanıklığıyla başladı. Aynı ünitede benzer bir vaka daha olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanlığı, sistemde kayıt olmadığını ve son 5 yılda böyle bir teşhis konmadığını söyledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören bir kadına, ölümcül sinir sistemi hastalığı olan “deli dana” (Creutzfeldt-Jakob) ön tanısı ile yoğun bakımda tedavi görüyor. Hasta kadının da mesleğinin aşçılık olduğu öğrenildi.

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre; Hastanın kardeşinin verdiği bilgiye göre, kadında ilk olarak denge kaybı, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler ortaya çıktı. Psikiyatri ve vertigo ilaçları kullanan kadın, durumunun kötüleşmesi üzerine 4 Ekim’de nöroloji servisine yatırıldı.

23nfs13-tasra-fpcg.webp
Deli dana teşhisinin yazdığı belge

BİR ŞÜPHELİ VAKA DAHA VAR İDDİASI

Hasta yakını, yapılan kan testlerinin ardından “deli dana” ön tanısının konulduğunu belirtti. 19 Ekim’de yoğun bakıma alınan hastayla aynı ünitede benzer şüpheyle yatan başka bir kişi olduğu da öne sürüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı kaynakları, sisteme “Deli dana” tanısı girişi yapılmadığını bildirdi. Hastanın yakını, durumun bakanlığa iletilmediğini öğrenince CİMER’e şikâyette bulundu. Şikâyette, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Hasta yakınının CİMER şikayeti de şöyle:

“Bu durumun araştırılmasını ve kayıtlara geçmesini istiyorum. Eğer böyle bir hastalık görüldüyse ülkedeki bütün insanların bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum”

Sağlık Bakanlığı, son beş yılda Türkiye’de “deli dana” hastalığı teşhis edilen bir vaka bulunmadığını açıkladı.

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Tıp literatüründe Creutzfeldt-Jakob olarak bilinen “deli dana”, beyin dokusunu süngerimsi yapıya dönüştüren ölümcül bir sinir sistemi hastalığıdır.

İnsana, enfekte sığır eti tüketimi ya da hayvanla temas yoluyla bulaşır.

Tedavisi bulunmayan hastalık hızla ilerler, hafıza kaybı, kişilik değişimi ve felç gibi belirtilerle ölümle sonuçlanır.

Kesin tanı için hastanın vefatından sonra beyin dokusu biyopsisi gerekir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Türkiye
AKP'deki hizip ortaya çıktı: İşte kendilerine verdikleri isim!
AKP'deki hizip ortaya çıktı: İşte kendilerine verdikleri isim!
İşte İstanbul'un en hareketli ilçesi
İşte İstanbul'un en hareketli ilçesi
İstanbul’da hanutçuluğa sıkı denetim! Müşteriyi rahatsız etmenin faturası ağırlaşıyor
İstanbul’da hanutçuluğa sıkı denetim! Müşteriyi rahatsız etmenin faturası ağırlaşıyor