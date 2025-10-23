Ankara'nın göbeğinde deli dana vakası! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören bir kadına, ölümcül sinir sistemi hastalığı olan “deli dana” (Creutzfeldt-Jakob) ön tanısı ile yoğun bakımda tedavi görüyor. Hasta kadının da mesleğinin aşçılık olduğu öğrenildi.

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre; Hastanın kardeşinin verdiği bilgiye göre, kadında ilk olarak denge kaybı, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler ortaya çıktı. Psikiyatri ve vertigo ilaçları kullanan kadın, durumunun kötüleşmesi üzerine 4 Ekim’de nöroloji servisine yatırıldı.

Deli dana teşhisinin yazdığı belge

BİR ŞÜPHELİ VAKA DAHA VAR İDDİASI

Hasta yakını, yapılan kan testlerinin ardından “deli dana” ön tanısının konulduğunu belirtti. 19 Ekim’de yoğun bakıma alınan hastayla aynı ünitede benzer şüpheyle yatan başka bir kişi olduğu da öne sürüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı kaynakları, sisteme “Deli dana” tanısı girişi yapılmadığını bildirdi. Hastanın yakını, durumun bakanlığa iletilmediğini öğrenince CİMER’e şikâyette bulundu. Şikâyette, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Hasta yakınının CİMER şikayeti de şöyle:

“Bu durumun araştırılmasını ve kayıtlara geçmesini istiyorum. Eğer böyle bir hastalık görüldüyse ülkedeki bütün insanların bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum”

Sağlık Bakanlığı, son beş yılda Türkiye’de “deli dana” hastalığı teşhis edilen bir vaka bulunmadığını açıkladı.

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Tıp literatüründe Creutzfeldt-Jakob olarak bilinen “deli dana”, beyin dokusunu süngerimsi yapıya dönüştüren ölümcül bir sinir sistemi hastalığıdır.

İnsana, enfekte sığır eti tüketimi ya da hayvanla temas yoluyla bulaşır.

Tedavisi bulunmayan hastalık hızla ilerler, hafıza kaybı, kişilik değişimi ve felç gibi belirtilerle ölümle sonuçlanır.

Kesin tanı için hastanın vefatından sonra beyin dokusu biyopsisi gerekir.