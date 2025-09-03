Ankara'daki duman ve is kokusuna Valilik'ten açıklama

Ankara Valiliği kent geneline hakim olan is kokusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada herhangi bir yangın olayının olmadığı belirtildi.

Ankara genelinde yoğun bir şekilde hissedilen is kokusuna ilişkin Ankara Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle Ankara'ya taşındığı belirtildi.

İl sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayının bulunmadığının belirtildi.

"HERHANGİ BİR YANGIN OLAYI BULUNMAMAKTADIR"

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

