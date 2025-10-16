Ankara’da oto tamirhanesinde yangın!

Yayınlanma:
Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Yıldırımlar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, İnönü Mahallesi'nde bulunan Yıldırımlar Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde bir oto tamirhanesinde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Sultangazi'de gece yarısı yangın: Kafe alev alev yandıSultangazi'de gece yarısı yangın: Kafe alev alev yandı

Yangın sonucunda iş yeri içerisinde tamir için bulunan otomobillerde hasar oluştuğu belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, polis yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

