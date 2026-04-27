Ankara’da, kontrollü yıkımda bariyer devrildi: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulus Hacı Bayram Mahallesi Çankırı Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında kaza meydana geldi. Yıkım alanında güvenlik amacıyla kurulan bariyer, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek caddede yürüyen yayaların ve park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bariyerin altında kalan kişiler kısa sürede kurtarıldı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen bariyerin altında kalan araçta ise herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)