Ankara'da kaçakçılık operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
Yayınlanma:
Ankara'da iki tırda 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Kahramankazan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında iki tırda 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandıKaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 131 bin adet ele geçirildi!Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 131 bin adet ele geçirildi!

2 TIRA OPERASYON DÜZENLENDİ

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akıncı bölgesinde 2 tıra operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında araçlarda arama yapıldı.

aa-20251018-39448833-39448832-ankarada-12-ton-900-kilogram-kacak-tutun-ve-15-milyon-640-bin-makaron-ele-gecirildi.jpg

12 TON 900 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda yapılan aramada, 860 çuvalda 12 ton 900 kilogram kıyılmış tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
“Amcam MİT’te” dedi, polislere direndi
“Amcam MİT’te” dedi, polislere direndi
300 milyon dolar Türkiye'de buhar oldu: Bahis vurgununun altından Cehennem Melekleri çıktı
300 milyon dolar Türkiye'de buhar oldu: Bahis vurgununun altından Cehennem Melekleri çıktı