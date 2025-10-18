Ankara'da kaçakçılık operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi

Ankara Kahramankazan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında iki tırda 12 ton 900 kilogram kaçak tütün ve 15 milyon 640 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

2 TIRA OPERASYON DÜZENLENDİ

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Akıncı bölgesinde 2 tıra operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında araçlarda arama yapıldı.

12 TON 900 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda yapılan aramada, 860 çuvalda 12 ton 900 kilogram kıyılmış tütün ve 15 milyon 640 bin makaron ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.