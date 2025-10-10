Ankara'da gece yarısı korkutan yangın

Yayınlanma:
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınabildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) büyük bir yangın meydana geldi. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple bir geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

ankara-001.jpg

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yangını söndürmek için yaklaşık 4 saat boyunca aralıksız mücadele etti. Yoğun çaba sonucunda alevler kontrol altına alınırken, fabrika içerisinde büyük çaplı hasar oluştuğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin yeniden yükselmemesi ve tehlikenin tamamen ortadan kalkması için olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

