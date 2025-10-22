Ankara için yüreklere su serpen haber

ASKİ Genel Müdürü Akçay, 18 Eylül'de Ankara'ya su sağlayan Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamasının ardından başlatılan yenileme çalışmalarının devam ettiği bölgede basın mensuplarına bilgi verdi. Kuraklık nedeniyle Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarındaki su seviyelerinin düştüğünü ve bu nedenle Kesikköprü’den alınan su miktarını artırmaya çalıştıklarını belirten Akçay, bu süreçte yaşanan arızaları anlattı:

"Gece gündüz çalışarak 7 Ekim'de bu bağlantıyı yaptık. Ama tekrar diğer hat da patladı. O hattı devreye almadan tek hattan verdiğimiz suyla Ankara'yı beslemeye devam ettik. Bu arada, bu 2 borunun bulunduğu yerdeki yüksek basınç nedeniyle tekrar oluşması muhtemel riskleri bertaraf edebilmek amacıyla yeni bir çelik hattı da başlattık ve bugün itibarıyla bitiriyoruz. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bu bölgede artık bu nedenle oluşan arızalar engellenmiş olacak ve Ankara'ya daha yüksek miktarda, kesintisiz ve daha az riskli bir şekilde su temini sağlanacak."

Akçay, geçmişte döşenen CTP tipi boruların yüksek basınca dayanıklı olmadığını ve fenni kurallara uygun yapılmadığı için sorunlar çıkardığını, bu nedenle yüksek basıncın olduğu bölgeleri çelik borularla değiştirdiklerini ekledi.

YÜKSEK KATLARA "DEPO YAPTIRIN" ÇAĞRISI

Yenileme çalışmaları sırasında yaşanabilecek olası su kesintilerine de değinen Akçay, özellikle yüksek kotlarda oturan vatandaşlara "depo yaptırma" çağrısında bulundu. Akçay, “Deposu olan bütün sitelerde bu sorun yaşanmadı. O yüzden mutlaka depo yaptırsınlar. Burada bir günlük bir çalışmamız var. Bir günlük çalışma içerisinde de yine aynı şekilde bir basınç düşüşü bekliyoruz. Bazı yerlere su gitmeyebilir. Ama şu anda bütün tankerlerimiz hazır. İsteyen herkese anında tankerlerimizi yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BARAJLARDAKİ "ÖLÜ HACİM" DEVREYE ALINIYOR

Ankara'nın su rezervi ve kuraklık senaryolarına ilişkin de bilgi veren ASKİ Genel Müdürü, barajlardaki "ölü hacim" olarak adlandırılan ve su alma yapısının altında kalan suyu, pompalarla sisteme dahil etmeye başladıklarını açıkladı. Geçmişte 2007-2008 kuraklığında da benzer bir yöntemin uygulandığını hatırlatan Akçay, şunları söyledi:

"Şimdi aynı çalışmayı biz devam ettiriyoruz. Eğrekkaya'da bunu yaptık, bitirdik. 20 milyon metreküp oradan devreye girdi. Akyar'da 5 milyon devreye girdi. Aynı şekilde Çamlıdere'de 110 milyon metreküp var. Şu anda aktifin dışında, onu da devreye aldığımız zaman mayıs ayına kadar hiç yağmur yağmasa dahi biz elimizdeki suyla şu andaki tüketim düzeyiyle Ankaralıyı susuz bırakmadan gidebiliriz. Ama inşallah bu arada da yağmur yağar diye umut ediyoruz."