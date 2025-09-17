Ambulansa yol vermeyene Türk işi çözüm: Başka çaresi kalmadı

Hastaların saniyelerle hayata tutunduğu nakil sürecinde yaşanan sorunlara çözüm arayan mühendislerin başka çaresi kalmadı. Ambulansa yol vermeyene Türk işi çözüm radyo yayınına girmekte bulundu. Artık ambulanslar, yaklaşırken ne yapılması gerektiğini söyleyecek.

Hastaların acil nakli sırasında yaşanan "ambulansa yol vermeme" sorununa çare arayan mühendisler, çözümü radyo frekansına girmekte buldu. Yeni bir cihaz geliştiren mühendisler adım adım yapılan uyarılarla trafiği yönlendirerek ambulansa vakit kazandırmayı hedefliyor.

Proje önce trafiğin en yoğun olduğu İstanbul'da uygulamaya alınacak.

AMBULANSA YOL VERMEYENE TÜRK İŞİ ÇÖZÜM

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli doktorlar tarafından, ambulans sireninin yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan bilgilendirmek amacıyla, ileri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle özel bir cihaz geliştirildi.

Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşarak, "Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin" anonsları iletecek.

Sistem sayesinde sürücüler panik yaşamadan doğru tarafa yönelerek, ambulanslara yol verebilecek.

BAŞKA ÇARESİ KALMADI

Projeyle, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere "fermuar yöntemi" ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklı panik nedeniyle ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak amaçlanıyor.

Yeni sistemle, ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, daha fazla yaşam kurtarılacak ve toplumda "Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir" bilinci yerleşecek.

Çalışmayla ayrıca, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

