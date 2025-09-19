Ambulans çıkışını kapatıp alışverişe gitti: Taksici gözaltına alındı

İstanbul, Beyoğlu'nda Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin ambulans çıkışını aracıyla kapatıp bir dükkanda alışveriş yapan taksiciye para cezası kesildi.

ARACINI PARK EDİP ALIŞVERİŞ YAPTI

Beyoğlu'nda bir taksici Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin ambulans çıkışına aracını par ederek bir dükkanda alışveriş yaptı. Taksicinin lışveriş yaptığı videonun sosyal medyada yayınlanması İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Kuryeye yumrukla saldırmıştı! O taksiciye rekor ceza

GÖZALTINA ALINDI

Videoyu ihbar kabul eden ekipler 34 TJE 45 plakalı taksinin şoför L.Ö.'yü(40) yakalayarak gözaltına aldı.

Taksiciye L.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'Trafik güvenliği ve düzenine ilişkin kurallara uymamak', 'Duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek' ve 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanma' maddeleri uyarınca idari para cezası uygulandı.