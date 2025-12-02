Amasya’da otomobiller birbirine girdi: 8 yaralı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Yıldızköy mevkisinde Burak A. idaresindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil ile Berat K. kullandığı 34 UA 7279 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüler ve araçlardaki yolcular dahil toplam 8 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KARAYOLU KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde gerekli trafik ve güvenlik önlemlerini alırken, kaza nedeniyle karayolu kısa bir süre trafiğe kapandı. Araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.