Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Adana'da TIR emniyet şeridindeki yolcu otobüsüne çarptı: 14 yaralıAdana'da TIR emniyet şeridindeki yolcu otobüsüne çarptı: 14 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Hatip Mahallesi Çırakbayırı mevkisindeki kavşakta meydana geldi.

1'İ BEBEK 9 KİŞİ YARALANDI

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 10 HF 718 plakalı yolcu otobüsü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 59 AB 774 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Kazada her iki otobüste bulunan 1'İ bebek 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 5'i Çorlu Devlet Hastanesi, diğerleri de özel hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

