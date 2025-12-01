İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1'i hamile 4 yaralı

Bolu'da gece saatlerinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Gece saatlerinde D-100 kara yolunun Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı’nda Gülnur D. S. yönetimindeki otomobil dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

1'İ HAMİLE 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki hamile olan Merve Y., Ahmet Y., Nuriye T. ve diğer otomobilin sürücüsü Gülnur D. S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.