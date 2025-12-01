Altınları çalınan kadın polise başvurdu: Hırsız bakın kim çıktı!

İstanbul Sarıyer'de Ezgi Ö. evinden ziynet eşyalarının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu kadının ziynet eşyalarını çalan kişinin eşi Mert Ö., olduğu anlaşıldı.

Ezgi Ö.,13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine haber verdi.

EŞİ TARAFINDAN BOZULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.’nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi.

Bozdurulan ziynet eşyaları arasında 1 altın bilezik, 1 altın bileklik ve 600 dolardan oluşan çeşitli altın ürünler olduğu öğrenildi.

KUMAR BORCU İÇİN ALIP SATMIŞ

Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.’yü Yeniköy Mahallesi’ndeki bir erkek kuaföründe traş olduğu sırada yakaladı.

Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi.

Hakkında 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.