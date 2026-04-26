Alkollü sürücüye 400 bin TL ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 10 kilometrelik takip sonucu yakalanan alkollü aday sürücüye toplam 400 bin TL idari para cezası kesildi. Kovalamaca anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Orhaniye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği trafik denetimi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denetleme noktasında şüphe üzerine durdurulmak istenen 16 BCC 086 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa G. (28), polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtı.

ÖNÜ KESİLEREK DURDURULDU

Kaçan araç ile polis ekipleri arasında başlayan takip yaklaşık 10 kilometre boyunca devam etti. Hareketli anların yaşandığı kovalamaca, ekiplerin şüphelinin kullandığı otomobilin önünü kesmesiyle son buldu.

Bursa'da otomobil takla attı: Sürücü araçta sıkıştı!

400 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Araçtan indirilen sürücü Mustafa G.'nin yapılan alkolmetre kontrolünde 2.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aday sürücü statüsünde olduğu belirlenen şahsa cezalar uygulandı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 200 bin TL ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere toplamda 400 bin TL idari para cezası kesildi.

İşlemlerin ardından Mustafa G.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olayla ilgili başlatılan işlemler sürüyor. (DHA)