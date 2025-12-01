Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde meydana gelen olayda, Çarşı merkezden Keşan Adalet Sarayı yönüne giden D.K. yönetimindeki ATV, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki askeri araca, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, ATV sürücüsü D.K. yaralandı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen D.K.’nin yapılan kontrollerinden 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.







