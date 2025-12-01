Çarpmanın etkisiyle düştü: Sürdüğü TIR'ın altında kalarak can verdi!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Yahya Aydın (23) idaresindeki konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan düşen sürücü Aydın, TIR'ın altında kaldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Yahya Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandıktan sonra, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.