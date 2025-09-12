Alkollü sürücü düğün çıkışında kalabalığa daldı

Yayınlanma:
Kartal'da düğünde çıkan tartışmanın ardından, alkollü olduğu öne sürülen sürücü otomobiliyle davetlilerin arasına daldı; araç iki kişiye çarptıktan sonra park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Aytekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, düğünde iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma, düğün çıkışında sokağa taştı.

Bu sırada alkollü olduğu öne sürülen sürücü, otomobili kalabalığın üzerine sürdü.

kartal-1.jpg

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kişi yaralanırken, otomobil daha sonra park halindeki bir araca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

kartal-3.jpg

Hastanede taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

kartal-2.jpg

Kaynak:DHA

