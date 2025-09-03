Alkış öğretmenlere ayıp MEB’e! Öğretmenler paspasla okul temizledi

Şanlıurfa Karaköprü’deki bir lisede öğretmenlere temizlik yaptırılması tepki çekti. Süpürge ve paspasla okul temizleyen öğretmenler takdir topladı ancak bu durum meslek onuruna aykırı bulundu. Öğretmenlerin öğrencileri için fedakarlığı takdir edilse de sosyal medyada “Bu ayıp MEB’e yeter” etiketiyle çok sayıda tepki geldi.

Yeni eğitim öğretime yılı başladı. İlk kademe öğrenciler okullara gitmeye başlarken diğer kademeler gelecek hafta başı okulda olacak.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler gönüllü olarak temizlik yapıldı. Öğretmenlere süpürge, hortum ve paspas verilerek okulun temizlik işleri yaptırıldı.

Öğretmenlerin okulu dip bucak temizlediği anlar da neşeli bir müzikle servis edildi.

ÖĞRETMENLER TAKDİR TOPLADI FAKAT...

Öğretmenlerin, hareketi taktir toplasa da asıl görevlerini yapmaları yerine temizlik işine itilmeleri kamuoyunda tepki yarattı.

Durumun basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından pek çok öğretmen, bu uygulamanın meslek onuruna zarar verdiğini ifade etti.

Çok sayıda yurttaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nı etiketleyerek paylaşım yaptı. Tepkilerde en çok öne çıkan ifade ise “Bu ayıp MEB’e yeter” oldu.


CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de görüntüleri eleştirdi. Duruma, 'Utanç Yüzyılı' diyerek AKP'nin Türkiye Yüzyılı propagandasını eleştiren Adıgüzel, Bakan Tekin'in okulları temizlemezi için çağrı yaptı:

"Eğitimin geldiği son nokta: Öğretmenler okul yıkadı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerin okulun bina duvarlarını ve zemini yıkadığı görüntüler ‘UTANÇ YÜZYILI’ olarak tarihteki yerini aldı.

Sözde MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin!

Mahkemelerde tazminat peşinde koşacağına, önce okulları TEMİZLE

Kendisine "İhvan siyasetinin Truva Atı, cemaatlerin milli eğitimdeki başı" dediğim için beni mahkemeye vermiş. Kendi ağzı ile Mecliste konuşup sonra inkâr eden adam bu ülkede MİLLİ EĞİTİM BAKANI...Düşünün durumun vehametini!"

Ayrıca temizlik yapılan okulun 2021'de diğer meslek liseleri arasında rekor kırdığı öğrenildi. Lise, yaptığı üretimle Türkiye'deki birinci meslek lisesi olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

