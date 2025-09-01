Alışveriş merkezi önünde cinayet! Genel müdür göğsünden bıçaklandı

Alışveriş merkezi önünde cinayet! Genel müdür göğsünden bıçaklandı
Yayınlanma:
Yozgat'ta bir alışveriş merkezinin genel müdürü Hakan Karakoç, üç ay önce dükkan kiralayan Bülent Kızılırmak ile çıktığı tartışmada göğsünden bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Yozgat'taki bir alışveriş merkezinin genel müdürü Hakan Karakoç, üç ay önce binadan dükkan kiralayan Bülent Kızılırmak ile aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay, cuma akşamı Medrese Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç ile üç ay önce binadan dükkan kiralayan Bülent Kızılırmak arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Bülent Kızılırmak, Hakan Karakoç'u göğsünden bıçakladı.

avm-genel-muduru-kira-kavgasinda-bicakl-891800-264850.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hakan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

CENAZE VE YAKALANAN ŞÜPHELİ

Evli ve üç çocuk babası olan Hakan Karakoç'un cenazesi, dün öğle saatlerinde Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bülent Kızılırmak ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Kızılırmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

avm-genel-muduru-kira-kavgasinda-bicakl-891798-264850.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

