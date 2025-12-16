Ali Yerlikaya göçmen denetimlerini paylaştı

Emniyet 431 bin 446 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Türkiye geneline yayılan o denetimlerin bilançosunu duyuran Ali Yerlikaya, yakalananların sayısını paylaştı.

Güvenlik birimleri 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetim yaptı. Yüz binlerce kimlik sorgulamasının yapıldığı denetimlerde çok sayıda kaçak ve insan kaçakçısı yakalandı.

ALİ YERLİKAYA GÖÇMEN DENETİMLERİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Denetimlerin detaylarını sosyal medyadan duyuruan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

9'u yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü,
431 bin 446 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 972 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi dahil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca;

28 bin 581 personel,
9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında

7 bin 617 umuma açık yer,
500 terminal ve
7 bin 37 diğer yerler olmak üzere
toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

