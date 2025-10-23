Ali Erbaş o meşhur taktik ile dönecek iddiası!

Yayınlanma:
Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş'ın, Diyanet Vakfı tarafından açılan akademik kadro ilanı ile geri döneceği yorumları yapılıyor. Açılan ilanda yer alan, "Dinler tarihi alanında doçent unvanını almak ve çalışmalar yapmış olmak" şartının Ali Erbaş tarafından tamamı ile karşılandığı ifade edildi.

Göreve geldiği günden görevden alındığı yıllar boyunca sürekli bir şekilde harcamaları ve lüks araçları gündem olan, iktidarın siyasi gündemine göre Cuma namazlarında hutbelerin okunmasını sağladığı eleştirileri ile hafızalara kazınan Ali Erbaş'ın meşhur 'sipariş ilan' taktiği ile geri döneceği iddia edildi.

Birgün'de yer alan habere göre, Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı verdi. Üniversitenin ilanında, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacağı ifade edildi.

ÖZEL ŞART MI SİPARİŞ İLAN MI?

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne alınacak kişinin profesör olacağı kaydedildi. Rektörlük ilan için özel şart koydu. Şarta göre alınacak kişi Dinler Tarihi alanında doçent unvanını almış ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmalı. Bunun yanında da alınacak kişinin öğretim üyesi tecrübesinin olması da şart koşuldu.

ALİ ERBAŞ AKILLARA GELDİ

Açılan bu ilanın Ali Erbaş tarafından karşılandığı, 100 bin liranın üzerine emekli aylığı aldığı iddia edilen Erbaş'ın akademik öz geçmişinde şu ifadeler yer alıyor:

  • Erbaş, 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Bir süre Fransa’da akademisyenlik yapan Erbaş, 1997-1998 öğretim yılı başında Türkiye’ye döndü ve Kasım 1998’de doçent, Ocak 2004’te profesör oldu. 1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

