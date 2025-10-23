Ali Erbaş o meşhur taktik ile dönecek iddiası!

Göreve geldiği günden görevden alındığı yıllar boyunca sürekli bir şekilde harcamaları ve lüks araçları gündem olan, iktidarın siyasi gündemine göre Cuma namazlarında hutbelerin okunmasını sağladığı eleştirileri ile hafızalara kazınan Ali Erbaş'ın meşhur 'sipariş ilan' taktiği ile geri döneceği iddia edildi.

Birgün'de yer alan habere göre, Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı verdi. Üniversitenin ilanında, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacağı ifade edildi.

Safi Arpaguş 8 yıllık şatafatı bu sözle bitirdi: Ali Erbaş'ın yaptıklarını yapmasam yeter

ÖZEL ŞART MI SİPARİŞ İLAN MI?

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne alınacak kişinin profesör olacağı kaydedildi. Rektörlük ilan için özel şart koydu. Şarta göre alınacak kişi Dinler Tarihi alanında doçent unvanını almış ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmalı. Bunun yanında da alınacak kişinin öğretim üyesi tecrübesinin olması da şart koşuldu.

ALİ ERBAŞ AKILLARA GELDİ

Açılan bu ilanın Ali Erbaş tarafından karşılandığı, 100 bin liranın üzerine emekli aylığı aldığı iddia edilen Erbaş'ın akademik öz geçmişinde şu ifadeler yer alıyor: