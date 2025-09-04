Ali Babacan hayalini açıkladı: Cumhurbaşkanı olsam o isimlerle neler neler yapardık

Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' programının bugünkü konuğu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

Programda en büyük hayalini açıklayan Babacan, "Cumhurbaşkanı olsam Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile neler neler yaparız" dedi.

BABACAN EN BÜYÜK HAYALİNİ FATİH ALTAYLI'NIN KOLTUĞUNDA AÇIKLADI

22 Haziran'dan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın boş koltuğuna oturan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye dair açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sınırlı yetki verdiğinden bahseden Babacan, ikili hakkında şunları söyledi:

"Şu anda Mehmet Bey'e verilen görev sadece 'Faizi, vergiyi yükselteceksen sen yükselt, kötü adam sen ol.' Bugün bakıyorum vergi düzenlemelerine hemen Mehmet Şimşek'in fotoğrafları çıkıyor. Ya bu ülkede bütün yetki aslında tek kişi de değil mi? Yetki Cumhurbaşkanındadır"

"ERDOĞAN İKİ KÖTÜLÜĞÜ MEHMET ŞİMŞEK'E YAPTIRIYOR"

Erdoğan'ın izni olmadan Mehmet Şimşek'in vergiyi ve faizi arttırmasının mümkün olmadığını ifade eden Babacan, "Şu anda gayet güzel bir şekilde siyasi açıdan Sayın Erdoğan kendini daha stabil bir alanda tutuyor." diyerek şunları ifade etti:

"İki kötülüğü, faiz ve vergiyi yükseltme kötülüğünü Mehmet Şimşek'e yaptırıyor. Tutarsa tutar. Tutmazsa hemen mesafeyi koyabilir, hemen dirseğini çevirebilir. Tutarsa da 'Bak ben baktım, ben yaptım, ben ettim' diyecek. Dolayısıyla, böyle bir fırsatçı bakış, fırsatçı bir yaklaşımda görüyorum maalesef."

"CUMHURBAŞKANI OLSAM ONLARLA NELER NELER YAPARIZ"

Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile daha önce birlikte çalıştıklarını belirten DEVA Partisi Genel Başkanı "Şu anda ben ülkenin Cumhurbaşkanı olsam Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek benim ekibimde olsa biz onlarla neler neler yaparız." diyerek şunları söyledi: