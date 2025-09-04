Ali Babacan hayalini açıkladı: Cumhurbaşkanı olsam o isimlerle neler neler yapardık
Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' programının bugünkü konuğu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.
Programda en büyük hayalini açıklayan Babacan, "Cumhurbaşkanı olsam Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile neler neler yaparız" dedi.
BABACAN EN BÜYÜK HAYALİNİ FATİH ALTAYLI'NIN KOLTUĞUNDA AÇIKLADI
22 Haziran'dan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın boş koltuğuna oturan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye dair açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sınırlı yetki verdiğinden bahseden Babacan, ikili hakkında şunları söyledi:
- "Şu anda Mehmet Bey'e verilen görev sadece 'Faizi, vergiyi yükselteceksen sen yükselt, kötü adam sen ol.' Bugün bakıyorum vergi düzenlemelerine hemen Mehmet Şimşek'in fotoğrafları çıkıyor. Ya bu ülkede bütün yetki aslında tek kişi de değil mi? Yetki Cumhurbaşkanındadır"
"ERDOĞAN İKİ KÖTÜLÜĞÜ MEHMET ŞİMŞEK'E YAPTIRIYOR"
Erdoğan'ın izni olmadan Mehmet Şimşek'in vergiyi ve faizi arttırmasının mümkün olmadığını ifade eden Babacan, "Şu anda gayet güzel bir şekilde siyasi açıdan Sayın Erdoğan kendini daha stabil bir alanda tutuyor." diyerek şunları ifade etti:
- "İki kötülüğü, faiz ve vergiyi yükseltme kötülüğünü Mehmet Şimşek'e yaptırıyor. Tutarsa tutar. Tutmazsa hemen mesafeyi koyabilir, hemen dirseğini çevirebilir. Tutarsa da 'Bak ben baktım, ben yaptım, ben ettim' diyecek. Dolayısıyla, böyle bir fırsatçı bakış, fırsatçı bir yaklaşımda görüyorum maalesef."
"CUMHURBAŞKANI OLSAM ONLARLA NELER NELER YAPARIZ"
Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile daha önce birlikte çalıştıklarını belirten DEVA Partisi Genel Başkanı "Şu anda ben ülkenin Cumhurbaşkanı olsam Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek benim ekibimde olsa biz onlarla neler neler yaparız." diyerek şunları söyledi:
- "Çünkü zamanında beraber çalıştık. O arkadaşların önünü açarız, yetki veririz. Deriz ki, 'Gidin adalet için elinizden geleni yapın.' Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği konusunda da ben 2005’te Avrupa Birliği Başmüzakerecisi olduğumda o Avrupa Birliği Genel Müdürü'ydü. Ceydet Bey'in, en yakın 4-5 kişilik bir çalışma ekibini hemen aldım.
- Hep çok iyi işler yaptık. Biraz da hangi ortamda nasıl çalıştıklarına bağlı. Deseniz ki şimdi bugün Cevdet Bey’e, 'Ya arkadaş biz her konuda Avrupa Birliği standartlarına ulaşmak istiyoruz. Yargı başta olmak üzere, hukuk adalet başta olmak üzere' diye.
- Cevdet Bey yeni çalışmayı yapar getirir. 'Hadi Meclis’te bunu geçirelim' dediğimizde gayet iyi savunur, geçirir hiç sorun yok. Ama şu anda onların önünü açan biri yok. Tam tersine yanlışları savunmak zorunda kalan, başkalarının ayıplarını, hatalarını örtmeye çalışan, eminim ki kendi iç dünyalarında da fırtınalarla yaşayan insanlar var şu anda bu arkadaşlarımızın."