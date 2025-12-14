Akyaka'da rant isyanı

Akyaka'da rant isyanı
Yayınlanma:
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı doğal güzelliklerden biri olan Akyaka Orman Kampı’nda güncel tartışmalar, bölgenin ekolojik yapısına zarar veren uygulamalar ve olası bir “rant projesi” iddiası üzerinden yeniden alevlendi.

Gökova Ekoloji Meclisi’nin çağrısı ile bugün düzenlenen forumda yurttaşlar bir araya gelerek bölgede sürdürülen uygulamalara tepki gösterdi ve sonuç bildirgesi açıkladı.

whatsapp-image-2025-12-14-at-10-49-20-1.jpeg

NE OLMUŞTU?

Akyaka Orman Kampı, uzun yıllardır çevreciler ve bölge halkı tarafından “ortak yaşam alanı” olarak tanımlanıyor. Ancak son dönemde başlatılan ve çeşitli adımlarla genişletildiği belirtilen çalışmalar, kamp alanında tartışma konusu oldu. Eleştirilerin odak noktası.
Ağaç kesimi hazırlıkları ve kamp alanının birimleri için genişleme planları,
Yeni tesisler, otopark, karavan/camping alanı gibi altyapı yatırımları,
7 bin metrekare büyüklüğündeki yeni otopark ve beton uygulamaları gibi girişimler.
Bu süreçte 1. derece doğal sit alanı statüsündeki kamp için imar planına esas çalışmalar için ihale ilan edildi ve yurttaşlar bu girişimi hukuksuz bulduklarını açıkladı.

FORUMDA NE KONUŞULDU?

Gökova Ekoloji Meclisi’nin düzenlediği forumda konuşan gönüllüler ile bölge dernekleri temsilcileri şu iddiaları dile getirdi.
Ağaçların işaretlenmesi ve kesilme nedenleri mevzuata aykırı olarak yapılıyor olabilir,
Sağlıklı ağaçların koruma gerekçesi olmaksızın yeni tesis alanı açma amacıyla hedef alındığı öne sürüldü,
Elektrik altyapısı için kurulan yüksek kapasiteli trafo gibi yatırımların kampın doğal yapısını gereğinden fazla zorladığı iddia edildi,
Kampın doğal sit alanı statüsünün yasal çerçevesi ve yapılan revizyonlara ilişkin hukuki belirsizlikler bulunduğu vurgulandı.

whatsapp-image-2025-12-14-at-10-49-20.jpeg

Forum sonunda açıklanan bildirgede, Akyaka Orman Kampı’nın “rant için katledilmesine izin verilmeyeceği” mesajı iletildi.

YURTTAŞ TEPKİSİ VE GENİŞ KATILIM

Etkinliğe sadece Akyaka’dan değil, Muğla’nın farklı yerlerinden çevre dostları ve sivil toplum kuruluşları da katıldı. Katılımcılar, kamp alanında yürütülen faaliyetlerin doğaya zarar verdiğini, hukuka aykırılık iddialarını ve şeffaf olmayan süreçleri gündeme getirdi.

Ayrıca CHP’li milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin konu hakkında soru önergesi verdiği ve bölgedeki uygulamaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletildiğini gösteren gelişmeler kamuoyuna yansıdı.

whatsapp-image-2025-12-14-at-10-49-19.jpeg

TARTIŞMALI KARARLAR

Akyaka Orman Kampı, uzun süredir 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak korunuyor.

Ancak bölgenin sit statüsünde geçmişte yapılan değişikliklerin Danıştay tarafından iptal edildiğine dair yurttaş grubu tarafından iddialar gündeme geliyor.
Öte yandan kampın işletme sözleşmesinin hukuki temeli, yapılan ihaleler ve plan değişiklikleri de çevreciler tarafından tartışılıyor.
Akyaka Orman Kampı’ndaki son forum, bölgenin geleceği, doğal sit alanı koruması ve sürdürülebilir ekoturizm konularını yeniden gündeme taşıdı. Çevreciler, hukuki mücadeleden vazgeçmediklerini ve kampın ekosistemi korunana kadar süreçleri takip edeceklerini belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

