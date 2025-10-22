Aksaray'da 'otostop' dehşeti: Yardım için durdu bıçaklanarak gasp edildi

Aksaray'da 'otostop' dehşeti: Yardım için durdu bıçaklanarak gasp edildi
Yayınlanma:
Aksaray'da, otostop çeken iki kişiyi aracına almak için duran 37 yaşındaki Yusuf Altınsoy, çıkan tartışma sonucu darbedilip bacağından bıçaklandı. Altınsoy hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların peşine düştü.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Altınsoy, aracıyla seyir halindeyken, iddiaya göre yol kenarında otostop çeken iki kişiyi fark ederek yardım etmek amacıyla durdu. Ancak, aracına almak istediği kişilerle arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DARBEDİLİP BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Altınsoy, kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar tarafından darbedilen Altınsoy, aynı zamanda sol bacağından bıçaklandı. Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan Altınsoy'u gören saldırganlar, olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Altınsoy'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Altınsoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Türkiye
Erbakan iktidarın Kılıçdaroğlu planını açıkladı
Erbakan iktidarın Kılıçdaroğlu planını açıkladı
Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?
Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?
Meteoroloji Muğla için saat vererek uyardı!
Meteoroloji Muğla için saat vererek uyardı!