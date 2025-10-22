Aksaray'da 'otostop' dehşeti: Yardım için durdu bıçaklanarak gasp edildi

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Altınsoy, aracıyla seyir halindeyken, iddiaya göre yol kenarında otostop çeken iki kişiyi fark ederek yardım etmek amacıyla durdu. Ancak, aracına almak istediği kişilerle arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DARBEDİLİP BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Altınsoy, kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar tarafından darbedilen Altınsoy, aynı zamanda sol bacağından bıçaklandı. Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan Altınsoy'u gören saldırganlar, olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Altınsoy'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Altınsoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.