Akrabasına ateş açtığı sırada silahı tutukluk yaptı

Ankara'da, bir kafede oturan akrabasına av tüfeği ile ateş açan Ö.E., silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde önceki gün saat 21.30 sıralarında bir kafede meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, E.E. kafede bulunduğu esnada, alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartıştıkları akrabası Ö.E. geldi.

Ö.E. yanında getirdiği av tüfeğini akrabası E.E.'ye doğrulttu. Çevredekiler panik ve korku yaşadı.

TÜFEK TUTUKLUK YAPTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan E.Ö.’nün akrabasına doğrulttuğu tüfeğin tetiğine bastığı ancak silahın tutukluk yaptığı kaydedildi.

Bunun üzerine hızla kafeden çıkan şüphelinin bir araca binerek olay yerinden ayrıldığı görüntülerde yer aldı.

Erdoğan konuşurken 'AK Parti sebep enflasyon sonuçtur' pankartı açmıştı: Tekstil işçisi tahliye edildiErdoğan konuşurken 'AK Parti sebep enflasyon sonuçtur' pankartı açmıştı: Tekstil işçisi tahliye edildi

SALDIRGAN YAKALANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheli Ö.E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Ö.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

