Erdoğan konuşurken 'AK Parti sebep enflasyon sonuçtur' pankartı açmıştı: Tekstil işçisi tahliye edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur" şeklinde pankart açtığı ve elindeki telefonu platforma doğru attığı için tutuklanan tekstil işçisi N.K. ikinci duruşmasında tahliye edildi.

Erdoğan konuşurken "AK Parti sebep enflasyon sonuç" pankartı açtı: Tekstil işçisi tutuklandı

ERDOĞAN KONUŞURKEN PANKART AÇIP TELEFON ATMIŞTI

19 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış konuşması sırasında 3 çocuk babası tekstil işçisi N.K., "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açıp ve elindeki telefonu platforma doğru atmıştı.

Görevlilerin anında müdahale ettiği tekstil işçisi kısa sürede gözaltına alınmış ve emniyete götürülmüştü. İfadelerinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle sesini duyurmak istediğini söylediği öğrenilen işçi, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "basit yaralama" suçlamasıyla İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ardından N.K. hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" suçlarından ayrı ayrı iddianame düzenlenerek dava açılmıştı.

TERÖR SUÇLAMASIYLA DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

N.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrıca bir soruşturma başlatılmış ancak bu dosyadan takipsizlik kararı çıkmıştı. Evin geçimini sağlayan tek kişi olan N.K.’nin tutukluluğuna yapılan itirazlar ise reddedilmişti.

Davanın ilk duruşması ise 23 Eylül'de görülmüş ancak mahkeme heyeti, N.K’nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

171 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

İkinci duruşma ise 7 Ekim tarihinde görüldü. Duruşmada savcı, 23 Eylül’deki esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak N.K.’nın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ise 171 gündür tutuklu bulunan N.K.'yı “Cumhurbaşkanına karşı fiili saldırı” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye etti.