AKP'ye esnaf ziyareti eleştirisi: İşleriniz nasıl diye sormaya utanıyorlar, çünkü cevabı biliyorlar

Yayınlanma:
CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, AKP'nin kentteki esnaf ziyaretlerini eleştirerek, "İktidar yurttaşlarımızı açlıkla imtihan ediyor, bu hamaset değil gerçektir" dedi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, AKP'nin kentteki esnaf ziyaretlerini eleştirerek, "İktidar yurttaşlarımızı açlıkla imtihan ediyor, bu hamaset değil, gerçektir" dedi.

Dural, CHP İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu'nun geçen günlerde kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini eleştirdi.

chp-zonguldak-il-baskani-dural-2.jpg

Dural, "AK Partililer esnafa gidip 'İşleriniz nasıl' diye sormaya utanıyorlar. Çünkü soracak olsalar, alacakları cevabı biliyorlar. Biz sizin yerinize soruyoruz. Esnafın halini görmek için gerçekten gözünüzü açmanız yeterli. Burada kendilerinin sormadığı bir soruyu biz sormak istiyoruz, bu soru şudur; siz bu ziyarette esnaflarımıza 'İşleriniz nasıl' diye sordunuz mu? Şayet sorduysanız ne cevap aldınız" ifadelerini kullandı.

"BU SÖYLEDİKLERİMİZ SİYASİ HAMASET DEĞİL, GERÇEĞİN TA KENDİSİDİR"

Ekonomik koşullar nedeniyle esnafın zor günler geçirdiğini vurgulayan Dural, pek çok esnafın siftah yapmadan iş yerini kapattığını dile getirdi.

chp-zonguldak-il-baskani-dural-1.jpg

Dural, geçmişte işlerini büyütmek için kredi kullanan esnafın bugün ayakta kalabilmek için kredi arayışına girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir esnaf düşünün, işlerini büyütmek için geçmişte kredi kullanırdı. Esnaflarımız şu anda mevcut borçlarını çevirebilmek için kredi talebinde bulunuyor. Bugün bir milyon lira ticari kredi kullanıldığında, dosya masrafı, hayat sigortası gibi ek masraflarla birlikte bir yıl sonunda 1 milyon 600 bin lira geri ödeme yapılması gerekiyor. Yani alınan kredinin işe yaraması için bu rakamın üzerinde gelir elde edilmesi şart. Ancak mevcut ekonomik koşullarda bu mümkün değil."

CHP'li Dural, vatandaşların ve esnafın her geçen gün daha fazla geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, "İktidar, halkı açlıkla imtihan ediyor. Bu söylediklerimiz siyasi hamaset değil, gerçeğin ta kendisidir" dedi.

Kaynak:ANKA

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Pilotun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Pilotun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Adıyaman’da 'kepazelik': Eski valiyle tartışan depremzedenin engelli maaşı kesildi
Adıyaman’da 'kepazelik': Eski valiyle tartışan depremzedenin engelli maaşı kesildi