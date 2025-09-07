AKP'ye esnaf ziyareti eleştirisi: İşleriniz nasıl diye sormaya utanıyorlar, çünkü cevabı biliyorlar

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, AKP'nin kentteki esnaf ziyaretlerini eleştirerek, "İktidar yurttaşlarımızı açlıkla imtihan ediyor, bu hamaset değil, gerçektir" dedi.

Dural, CHP İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu'nun geçen günlerde kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini eleştirdi.

Dural, "AK Partililer esnafa gidip 'İşleriniz nasıl' diye sormaya utanıyorlar. Çünkü soracak olsalar, alacakları cevabı biliyorlar. Biz sizin yerinize soruyoruz. Esnafın halini görmek için gerçekten gözünüzü açmanız yeterli. Burada kendilerinin sormadığı bir soruyu biz sormak istiyoruz, bu soru şudur; siz bu ziyarette esnaflarımıza 'İşleriniz nasıl' diye sordunuz mu? Şayet sorduysanız ne cevap aldınız" ifadelerini kullandı.

"BU SÖYLEDİKLERİMİZ SİYASİ HAMASET DEĞİL, GERÇEĞİN TA KENDİSİDİR"

Ekonomik koşullar nedeniyle esnafın zor günler geçirdiğini vurgulayan Dural, pek çok esnafın siftah yapmadan iş yerini kapattığını dile getirdi.

Dural, geçmişte işlerini büyütmek için kredi kullanan esnafın bugün ayakta kalabilmek için kredi arayışına girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir esnaf düşünün, işlerini büyütmek için geçmişte kredi kullanırdı. Esnaflarımız şu anda mevcut borçlarını çevirebilmek için kredi talebinde bulunuyor. Bugün bir milyon lira ticari kredi kullanıldığında, dosya masrafı, hayat sigortası gibi ek masraflarla birlikte bir yıl sonunda 1 milyon 600 bin lira geri ödeme yapılması gerekiyor. Yani alınan kredinin işe yaraması için bu rakamın üzerinde gelir elde edilmesi şart. Ancak mevcut ekonomik koşullarda bu mümkün değil."

CHP'li Dural, vatandaşların ve esnafın her geçen gün daha fazla geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, "İktidar, halkı açlıkla imtihan ediyor. Bu söylediklerimiz siyasi hamaset değil, gerçeğin ta kendisidir" dedi.