AKP'li Tayyar'dan Meclis'te 'Kürdistan' söylemine tepki: Anlaşılan önce DEM'in silahları bırakması gerekiyor

Yayınlanma:
AKP’li Şamil Tayyar, DEM Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda atılan "Apo" sloganlarına sert tepki göstererek, "Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için, eşitlik için, demokrasi için, Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından salonda “Biji Serok Apo” sloganları atıldı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sloganlara sert tepki gösterdi.

"TOPLUMUN SİNİR UÇLARINA DOKUNARAK BARIŞ İKLİMİ OLUŞTURULMAZ"

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hani deniyor ya, çözüm sürecini akamete uğratacak ifadelerden uzak durun.

Duruyoruz, sabırla.

Dileğimiz; terörün bitmesi, kardeşlik hukukunun tesis edilmesi.

Bakıyorum, başından beri sürece ilişkin en tehdit edici tavır, DEM’den geliyor.

Mevzuya girmeyecektim, bugün DEM grubunda yaşananlarla ilgili o kadar çok mesaj geldi ki yazma ihtiyacı duydum.

Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı.

Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz.

Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

