AKP'li Tayyar'dan Meclis'te 'Kürdistan' söylemine tepki: Anlaşılan önce DEM'in silahları bırakması gerekiyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için, eşitlik için, demokrasi için, Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından salonda “Biji Serok Apo” sloganları atıldı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sloganlara sert tepki gösterdi.

"TOPLUMUN SİNİR UÇLARINA DOKUNARAK BARIŞ İKLİMİ OLUŞTURULMAZ"

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: