AKP'li Şahin Biba'ya kendi partisinden çok ağır sözler! 'Aymazlıktır'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP'nin aday çıkarmamasının ardından AKP ve MHP’nin oylarıyla başkanvekilliği koltuğuna seçilen AKP'li Şahin Biba’nın 'halk tarafından seçilenler tarafından kullanılan' 'millet iradesi' vurgusu yapması tepkileri de beraberinde getirmişti.

Bursa'da geçici başkanvekilinin ilk işi Mustafa Bozbey'in pankartlarını indirmek oldu!

"Meclisimizin aldığı bu karar, millet iradesinin tecellisidir. - Millet iradesine saygı, sandıkla oluşan meclis çoğunluğuna da saygı duymayı gerektirir" ifadelerini kullanan Biba'ya, kendi partisinden çok sert eleştiriler geldi.

Ankara'daki kulis bilgileri ile bilinen Nefes yazarı Nuray Babacan, köşe yazısında AKP'li Biba'ya gelen tepkiyi yazdı. Halk iradesi sözlerinin kullanılmasının partide 'aymazlık' , 'insanlık bilmek gerekir' eleştirileri ile karşılandığını ifade eden Babacan, gelişmeleri şu şekilde aktardı:

"AKP kulislerinde farklı bir tepkiyi aktararak bitirelim. Bursa’da yaşananları birçok isim içine sindirememiş. Zaten CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanının görevden alınmasıyla ilgili çok sayıda soru işareti varken, yerine belediye meclisinden seçilen AKP’li Şahin Biba’nın ‘Meclisimizin aldığı karar millet iradesinin tecellisidir” sözlerine çok tepki var.

Bazı AKP’liler, “İnsan bunu nasıl söyler, eğer halk iradesinin tecellisi olsaydı seçimi biz alırdık. Böyle bir söz söylenmesi aymazlık. Siyaset bilmiyorsa bile insanlık bilmek gerekir” sözleriyle ‘halkın seçmediği’ belediye başkanını eleştiriyorlar.

Bütün bunlar, sandık ve seçmen korkusunun işaretleri.

Ancak değişmekle ilgili bir irade ortada yok, rakibi yok etmek seçenek gibi görülüyor."