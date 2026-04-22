AKP'li isimden 'İttifak' bombası: Siyasi yelpaze kökten değişecek

AKP'li isimden 'İttifak' bombası: Siyasi yelpaze kökten değişecek
İktidarın "Seçim 2028’de" ısrarına karşın AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. 2026 yılını işaret ederek "Son düzlükteyiz" diyen Tayyar; kabineden bürokrasiye, ittifaklardan siyasi yelpazeye kadar köklü bir değişim yaşanacağını öne sürdü.

Muhalefetin erken seçim çağrılarına devam ettiği, iktidar kanadının ise mevcut seçim takvimini işaret ettiği bir süreçte, Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tayyar’ın, seçim tartışmalarının sürdüğü bu dönemde iktidarın genel söyleminin aksine “Son düzlükteyiz” ifadesini kullanması gündemde yerini aldı.

Doğrudan 2026 yılına işaret eden Tayyar, yalnızca seçim sürecine değil, aynı zamanda siyasi partilerden kabineye, bürokrasiden olası ittifaklara kadar geniş bir alanda “Sürpriz değişiklikler” yaşanabileceğini öne sürdü. Eski vekil, siyasi partilerden bürokrasiye uzanan kapsamlı dönüşümler beklediğini bildirdi.

"ADANIN YENİ KONUKLARI OLABİLİR"

Paylaşımında “Adanın yeni konukları, adayı terk edenler olabilir” sözlerini kullanan Tayyar, siyasette yeni işbirliklerinin doğabileceğini ve mevcut dengelerin değişebileceğini ifade etti.

Seçim sürecine ilişkin 'Son düzlükteyiz' ifadelerini kullanan Şamil Tayyar'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Henüz hayli vakit olsa da seçime doğru son düzlükteyiz.
O sebeple.
2026 yılı içinde periyodik olarak siyasi yelpazeyi, partileri, kabineyi ve bürokrasiyi kökten etkileyecek sürpriz değişiklikler bekliyorum.
Bir nevi siyasi altyapı hazırlıkları bu yıl içinde büyük ölçüde tamamlanır.
Adanın yeni konukları, adayı terkedenleri olabilir.
Yeni siyasi işbirlikleri doğabilir.
Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

