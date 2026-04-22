AKP'li belediye parası olmayan çocuğa 23 Nisan'ı reva görmedi

AKP’li Gelibolu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Gelibolu Gurme” adıyla özel bir etkinlik organize etti. “23 Nisan Neşesi Mutfakta Çoğalıyor” temasıyla düzenlenen etkinlikte çocukların pizza ve kapkek yaparak hünerlerini sergileyeceği belirtildi.

AKP'li belediyenin bir yılda faize ödediği para 'yok artık' dedirtti!

2500 TL’LİK KATILIM ÜCRETİ

Belediyenin etkinlik duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Miniklerimiz kendi pizzalarını ve keklerini hazırlayarak hünerlerini sergilerken, sizler de hazırladığımız özel çay saatinde; San Sebastian cheesecake ve dereotlu poğaça eşliğinde keyifli vakit geçirin. Katılım ücreti 2500 TL’dir. Kontenjanımız sınırlı olduğu için yerinizi hemen ayırtın”

GELİBOLU HALKI TEPKİLİ

Sözcü'nün haberine göre Gelibolu halkı, çocuk bayramında belediyenin paralı programına sosyal medyadan tepki gösterdi. Vatandaşların paylaşımları şöyle:

AKP'li belediyenin denetim raporu: Belediye tesisi başkanlık makamı oldu, çiçeğe milyonlar aktı!

“Etkinlik güzel de ücretli olması çok ayıp”

“Bayramlarda etkinlik ücretsiz olur”

“Terbiyesizlik… Bu bayram çocukların”

“23 Nisan bayramdır. Bayram parayla kutlanmaz”

“Bayram etkinliği diye para istemek neyin nesi”

“Parası olan gelip bayram edecek ya olmayan?”

“Bu ne şuursuzluk! 23 Nisan’ı hiç anlamamışsınız!”