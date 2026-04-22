Akın Gürlek: AKP'li belediyelere operasyon yapılmamış olması yapılmayacak anlamına gelmiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, muhalefet partilerine yönelik operasyonlarla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

“AKP’Lİ BELEDİYELERE OPERASYON OLMAYACAK ANLAMINA GELMİYOR’

Gürlek, yayında şu ifadeleri kullandı:

“AKP’li belediyelere operasyon yapılmamış olması yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim için parti önemli değildir. AKP-CHP, başka parti de olabilir. Savcılık, partilere göre hareket etmez”

Gürlek ayrıca, muhalefetten kimin ihtiyacı varsa yanında olduğunu belirterek, vatandaşların kendisine ulaşabildiğini söyledi.

‘SAVCILIK PARTİ AYIRMADAN İŞLEM YAPIYOR’

AKP ve MHP'li belediye yöneticileri hakkında da soruşturmalar yapıldığını ve bu soruşturmalarda mahkumiyet kararlarının verildiğini söyleyen Gürlek, "Savcılığın parti ayırmadan işlem yaptığını" savundu.

(AA)