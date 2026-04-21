Son Dakika | Gülistan Doku'nun naaşı hakkında Akın Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde kurulan birimle toplumda infial uyandıran ve daha önce takipsizlik verilen dosyaların yeniden incelendiğini bildirdi.Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşı hakkında da açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, dün Saray'daki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son Dakika | Doku soruşturmasında tutuklanan başhekimin ifadesi ortaya çıktı! Topu bilgi işleme attı

FAİLİ MEÇHULLER İÇİN ÖZEL BİRİM

Doku’nun cesedine ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna Gürlek şöyle yanıt verdi:

"Önemli olan bu mezarın yerini bulmak, cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar."

Gürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen dosyalar için Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurulduğunu açıkladı. Bu birimde, faili meçhul dosyalar ile daha önce işlemden kaldırılan başvuruların tek tek ele alındığını belirtti.

Toplumda hassasiyet yaratan dosyaların bu birimde toplandığını söyleyen Gürlek şunları kaydetti: