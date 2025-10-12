AKP 'Devlet Bahçeli'yi tutamıyor' iddiası!
22 Ekim 2024'te başlayan süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyonda dinleme fasıllarının sonuna gelindi. Bir iki dinlemenin sonunda MİT Başkanı Kalın'ın yeniden sunum yapacağı, bununla beraber yasa önerilerini sunan komisyonun görevini bitireceği ifade ediliyor.
"BAHÇELİ'Yİ TUTAMIYORUZ"
Akıllardaki soru ise komisyon Öcalan ile görüşecek mi? DEM bu konuda birçok defa görüşmenin yapılmasını talep etmişti. Ancak flaş çıkış Bahçeli'den geldi. Komisyondan bir heyetin Öcalan ile görüşmesinde çekinilecek bir husus yoktur açıklamasını yapan Bahçeli için AKP kanadından 'tutamıyoruz' yorumu geldi.
Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt'un "Bahçeli “tutulamıyor”" başlıklı bugünkü yazısında bu konunun detaylarına yer verildi.
AKP, AÇIKLAMA YAPMASA DAHA İYİ OLUR DEMİŞ
Yazıya göre AKP kanadı Bahçeli'nin 'Öcalan ile görüşme' noktasında açıklama yapmamasının faydalı olacağını kendisine bildirdi. Ancak bu Bahçeli bu öneriye rağmen o çıkışı yaptı. Bahçeli'nin çıkışı ile bu talebin yerine getirilmesine ise kesin gözü ile bakıldığı kaydedildi.
Bozkurt'un yazısından ilgili kısım şu şekilde:
TBMM’de kurulan komisyonun Abdullah Öcalan’a giderek onunla görüşmesini DEM istiyordu. DEM’e, bu talebi çok güçlü bir şekilde dillendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine “önder Öcalan” diyerek katıldı. Son bir yıldır devam eden ne kadar süreceğini ve nasıl biteceğini kimsenin kestiremediği filmin önemli bir karesinde, MHP ve DEM hem de Öcalan konusunda aynı yerde. Tam bilim kurgu film işi.
Bahçeli, Öcalan ile görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklama yapacağını AKP kanadı ile paylaşmış. AKP kanadı da bu önerinin ilk DEM’den gelmiş olmasını da göz önünde bulundurarak sıcak bakmamış.
TBMM’den resmi bir heyetin İmralı’ya giderek bir hükümlü ile görüşmesinin ciddi bir tartışma yaratacağı, suistimal edileceği kaygısı ve gerekçesiyle hem TBMM kanadı hem de AKP kanadı konuya olumsuz baktıklarını söylemişler.
Hatta Bahçeli’nin bu açıklamayı yapmamasının faydalı olacağı bile iletilmiş. Bütün bu girişimlere karşın Bahçeli TBMM grup toplantısında -DEM’in de hemen olumlu bulduğu- açıklamasını yaptı. Bahçeli meseleyi biraz daha ileri götürerek, komisyondaki MHP’li üyelerden birisinin kesinlikle İmralı’ya gidecek heyet içinde yer almasını da istemiş.
Bahçeli’nin bu güçlü çıkışı doğal olarak AKP kanadında da sıkıntı yarattı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş grup başkanvekilleri ile komisyon toplantısı öncesi görüşerek ön aldı ve İmralı’ya gitme meselesinin en azından tartışılmasını zamana yaydı. Ama Bahçeli’nin talebinin yerine getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sorun ne zaman olacağı.
Yaklaşık 1 yıl önce Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve TBMM’de komisyon haline de dönüşen süreçle ilgili olarak Erdoğan’ın pozisyonu sürekli tartışılıyor. Meseleye hayli uzak durduğu gibi tespitler de mevcut. Bakıldığı zaman bu tespitlerin doğru olduğu gibi bir fotoğraf da önümüzde duruyor.
AKP tarafı bunu “ihtiyatlı iyimserlik” olarak tanımlıyor. Bu tanım, konunun içinde en azından Erdoğan açısından hayli politik risk taşıdığı gibi bir anlam da çıkarıyor. Yine AKP tarafına göre Erdoğan’ın bu pozisyonuna rağmen Bahçeli’nin çıkışları hayli cesur ve bunu da “Bahçeli’yi tutamıyoruz” diye yorumluyorlar.
Kaynak:Kısa Dalga