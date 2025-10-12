AKP 'Devlet Bahçeli'yi tutamıyor' iddiası!

22 Ekim 2024'te başlayan süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyonda dinleme fasıllarının sonuna gelindi. Bir iki dinlemenin sonunda MİT Başkanı Kalın'ın yeniden sunum yapacağı, bununla beraber yasa önerilerini sunan komisyonun görevini bitireceği ifade ediliyor.

"BAHÇELİ'Yİ TUTAMIYORUZ"

Akıllardaki soru ise komisyon Öcalan ile görüşecek mi? DEM bu konuda birçok defa görüşmenin yapılmasını talep etmişti. Ancak flaş çıkış Bahçeli'den geldi. Komisyondan bir heyetin Öcalan ile görüşmesinde çekinilecek bir husus yoktur açıklamasını yapan Bahçeli için AKP kanadından 'tutamıyoruz' yorumu geldi.

Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt'un "Bahçeli “tutulamıyor”" başlıklı bugünkü yazısında bu konunun detaylarına yer verildi.

AKP, AÇIKLAMA YAPMASA DAHA İYİ OLUR DEMİŞ

Yazıya göre AKP kanadı Bahçeli'nin 'Öcalan ile görüşme' noktasında açıklama yapmamasının faydalı olacağını kendisine bildirdi. Ancak bu Bahçeli bu öneriye rağmen o çıkışı yaptı. Bahçeli'nin çıkışı ile bu talebin yerine getirilmesine ise kesin gözü ile bakıldığı kaydedildi.

Bozkurt'un yazısından ilgili kısım şu şekilde: