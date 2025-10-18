AKP Çerçioğlu hamlesinin sonuçlarını araştırdı: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı hızla düzenlenen törenle AKP'ye geçti. "Siyasete yargı sopası" eleştirileri ile süren CHP'li belediyelere soruşturma dalgasından kendisini kurtarmak için bu yolu seçtiği düşünülen Çerçioğlu'nun hem CHP'liyken aldığı oyu hem de son seçimde AKP'li rakibinin aldığı oyu düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

"Biz oyumuzu onda değil CHP'ye verdik" diyerek geçişi kararını eleştiren Aydınlı vatandaşların aradan geçen zamanda ne gibi bir değişim yaşadığını merak eden iktidar partisi GENAR Araştırma'ya Çerçioğlu'nu araştırttı.

AKP ÇERÇİOĞLU HAMLESİNİN SONUÇLARINI ARAŞTIRDI

AKP'nin Özlem Çerçioğlu için yaptırdığı o anketin sonuçları ortaya çıktı. AKP'ye geçişinden 1 ay sonra Genar Araştırma'ya yaptırılan ankette, Çerçioğlu'na duyulan güven oranı dip yaptı.

Ankette katılımcılara yöneltilen "Özlem Çerçioğlu neden AK Parti'ye geçmiş olabilir?" sorusuna, "Tutuklanmamak için” ve "Korktuğu için” diyenlerin oranı toplamı yaklaşık yüzde 30 olarak çıktı.

Ankette "CHP'de siyaset yapma koşulları yoktu" diyenler yüzde 8, "Aydın'a hizmet etmek için geçti" diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 12,8 olarak kaydedildi.

BU KADARINI KİMSE BEKLEMİYORDU

Ankette "Özlem Çerçioğlu'na güveniyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yalnızca yüzde 2,6'sı "evet" yanıtı verdi.

"Önümüzdeki seçimde Özlem Çerçioğlu AK Parti'den aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna "evet" diyen CHP seçmenlerinin oranı yüzde 4,1, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 75,3 çıktı.