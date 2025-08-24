Akdeniz'de yüzyıllar sonra gün yüzüne çıktı: Osmanlı’nın 17’nci yüzyıl batığı keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi kapsamında yürütülen kazılarda, Osmanlı dönemine ait ilk ve tek 17’nci yüzyıl batığı gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi kapsamında yürütülen Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısı, bu yıl önemli keşiflere sahne oldu.

Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki Osmanlı gemisi, bir çatışmanın ardından karaya oturup yan yatarak battığı tespit edildi. Kazıda, askeri mühimmatın yanı sıra dönemin gündelik yaşamına ait eşyalar ve nadir koleksiyonlar da gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, batığın dünya sualtı arkeolojisinin en çarpıcı buluntularından biri olduğunu belirtti. Ersoy, “Ecdadımızın izini sadece karada değil, denizlerde de sürüyoruz” ifadelerini kullandı.

osmanli-2.jpg

Kazılarda 30’dan fazla tüfek, 50’den fazla humbara, binlerce kurşun mermi, tabanca, kılıç ve hançer bulundu. Ayrıca bakır kaplar, seramik çömlekler, deri mataralar, tahta kaşıklar ve 135 adet Tophane üretimi pipo lülesi ortaya çıkarıldı. Bu pipo koleksiyonu, Osmanlı dönemine ait bilinen en büyük koleksiyon olma özelliğini taşıyor. Gemide ayrıca iki satranç takımı ve 40’tan fazla Çin porseleni bulundu.

osmanli-3.jpg

Batığın dönemi, bulunan üç mühürden birinde yer alan “Hüdabende Abdullah Ahmed” ve Hicri 1078 (Miladi 1667–1668) tarihi sayesinde kesin olarak belirlendi. Bulunan kestaneler ise geminin kış aylarında battığını gösterdi.

osmanli-1.jpg

Bu kazı, Osmanlı’nın 17’nci yüzyılda Akdeniz’deki askeri ve ticari varlığını belgeleyen ilk örnek olma niteliği taşıyor. Tüm buluntular Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilecek ve kazının tamamıyla belgelenmiş ilk Osmanlı dönemi batığı olarak kayıtlara geçmesi planlanıyor. Kazı ekibi, Dokuz Eylül Üniversitesi SUDEMER teknik altyapısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

osmanli.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

