Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın açıklamasına göre deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde saat 08.59'da gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-14
Saat:08:59:35 TSİ
Enlem:34.85194 N
Boylam:26.10083 E
Derinlik:6.6 km
Detay:https://t.co/isBwpox1nu
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Akdeniz'de Girit Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
Saat 08.59'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 14, 2026
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/4ZDA6D2oRE
14.04.2026, 08:59:36 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli