Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın açıklamasına göre deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde saat 08.59'da gerçekleşti.

Antalya depremle sarsıldı Naci Görür dikkati asıl büyük tehlikeye çekti

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Akdeniz'de Girit Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

Saat 08.59'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.

